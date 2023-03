Politie pakt ‘de professor’ uit Enschede op bij internationaal onderzoek naar internetfraude van miljoenen euro’s

Twee digitale fraudeurs uit Enschede zijn in Roemenië bij een internationale actie opgepakt voor oplichting van meer dan duizend Nederlanders. Die gingen voor ruim een miljoen euro het schip in. Een van de verdachten is ‘de professor’.