Politie pakt man (19) op voor meerdere aanrandingen in Enschede

met video Fikse natuur­brand in Enschede: groen­strook van tientallen meters in brand

Aan de Hasmanlanden in Enschede is woensdagavond over tientallen meters een natuurbrand uitgebroken. De brand woedt in het buitengebied op een groenstrook. De brandweer is aanwezig met meerdere wagens om het vuur te doven.