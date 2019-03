Politie stuurt 120 FC Den Bosch-supporters terug naar huis

TRAILER Speelfilm van Stan (20) uit Oldenzaal omgetoverd tot televisie­se­rie

12:05 ENSCHEDE/OLDENZAAL - Stan Oude Alink (20) weet nog niet wat hem het meest ligt. Maar met zijn serie 'Liefde maakt blind' geeft de Oldenzaler in de regio in elk geval een visitekaartje af in de film- en theaterwereld.