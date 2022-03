Politie zet paardenredder Henk ten Napel uit Enschede in het zonnetje: ‘Al 700 paarden opgevangen’

Aan verrassingen heeft Henk ten Napel een hekel, maar praat met hem over paarden en zijn ogen beginnen te stralen. Al twintig jaar vangt hij met zijn stichting Paard zoekt baas onbetaald en vrijwillig verwaarloosde paarden op. „In al die jaren hebben we zo’n 700 paarden opgevangen. Het is het mooiste werk wat je kunt doen,” zegt Ten Napel.

Henks roeping

Haat-liefdeverhouding met politie

Ten Napel heeft een haat-liefdeverhouding met de politie, aldus teamchef Wolter Alberts: „Henk wil graag dat we hard optreden tegen dierenleed en vindt dat we soms te traag werken. Maar Henk staat ook dag en nacht klaar om paarden op te vangen. Ik hoop dat we nog jarenlang mogen samenwerken.”

Voor de politie alle reden om Henk het politiebureau in Enschede te lokken en hem te bedanken. Onnodig volgens Ten Napel. „Ik hoef niet in het zonnetje gezet te worden. Als wij paarden binnenkrijgen die broodmager zijn en geestelijk in de knoei zitten. Wat is er dan mooier om die later weer lekker dik, rond en geestelijk in orde te krijgen. Dat is de grootste waardering die je maar kunt krijgen”