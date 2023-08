Politieke partij roept sponsors Military Boekelo op te stoppen met financiering: ‘Dit zou u niet moeten doen’

1961-2023 ‘Vrolijke kankerpa­tiënt’ Eelco Meuleman (61) uit Enschede was niet bang voor de dood

In zijn boek ‘Het leven van een vrolijke kankerpatiënt’ constateert hij met gevoel voor ironie dat doodgaan ook z’n voordelen heeft. Zo hoeft hij zich niet meer druk te maken over klimaatverandering en de vraag of hij de huur van zijn luxe appartement na pensionering nog wel kan betalen. Vrijdag overleed de uit Enschede afkomstige journalist Eelco Meuleman. Hij werd 61 jaar.