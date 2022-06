Polo te paard in Twente: zonder de Engelse Royals, maar wel voor het goede doel

ENSCHEDE - Wie van paarden, polo en Argentijnse sferen houdt is helemaal op zijn plek bij het Twentsch Polo Event. Het evenement dat is bedacht door Lions Twente Zuid vindt morgen voor de zesde keer plaats bij Holzik Stables. Alle opbrengsten van het evenement gaan naar een goed doel. „Het heeft elke keer een goed bedrag opgeleverd”, aldus Michiel Pot van Lions Twente Zuid.

Bij polo denken we aan het Engelse koninklijk huis, dames met hoedjes. Hoe kwamen jullie op het idee hier een polowedstrijd te houden?

„Lions Twente Zuid organiseert dit evenement. Wij hebben als doelstelling om te zorgen voor elkaar en geld in te zamelen voor het goede doel. Binnen de club zijn er enkele polospelers. Op die manier is het idee ontstaan om een polowedstrijd te organiseren.”

Wat valt er in Enschede te verwachten?

„Er doen vier teams mee. Er is ook een barbecue en er komt een dj om muziek te draaien. We proberen er een soort Argentijnse sfeer van te maken, omdat in Argentinië veel mensen polo spelen. Er worden ook lootjes verkocht en er kan exclusieve wijn gekocht worden aan een bar. De opbrengsten gaan naar een goed doel, net als bij de vorige edities.”

Het is dus niet de bedoeling om er zelf geld aan te verdienen?

„Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Het is ook niet bedoeld om meer aandacht te krijgen voor de polosport. Het heeft elke keer een goed bedrag opgeleverd. Dit jaar verwachten we ook meer geld op te halen dan de vorige keren, omdat we meer bezoekers krijgen.”

Naar welk goed doel gaan dit jaar de opbrengsten?

„Ieder jaar zoeken we naar een ander initiatief. Dit jaar is de keuze gevallen op Kans voor een Kind. Zij laten wensen in vervulling gaan van kinderen uit Twente of kinderen die met Twente verbonden zijn die het niet altijd even gemakkelijk hebben.”

Waarom hebben jullie gekozen voor Kans voor een Kind?

„We waren in ieder geval op zoek naar een lokaal initiatief. Daar hebben we er meerdere van gevonden en we hebben daar ook een lijstje van gemaakt. Omdat we een keuze moesten maken zijn we gaan selecteren en uiteindelijk is voor Kans voor een Kind gekozen. We kwamen er namelijk achter dat we daar het meeste voor voelden.”

De kaarten voor het evenement kosten 100 euro. Wordt het daardoor niet te exclusief?

„Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die het door de prijs laten schieten. Het kost ook wel veel geld om zo'n evenement te organiseren. We willen alles op een goed niveau aanbieden en we moeten daarnaast ook nog geld overhouden voor het goede doel. Op de lootjes en de exclusieve wijn na zit alles al bij de prijs in. Je komt dan gewoon op zo'n hoge prijs uit. De voorgaande edities was de prijs zelfs nog hoger.”