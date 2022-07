Portefeuillehoppers, dwarsliggers en heel veel mannen: dit valt op in nieuw bestuur Twentse gemeenten

Café Coberco: hippe hotspot in de Melkhal zoekt personeel ‘Zonder chef, geen restaurant’

De werkzaamheden aan de Melkhal in Enschede zijn in volle gang. In de oude zuivelfabriek zit inmiddels een Jumbo-supermarkt, in het najaar ziet Café Coberco het levenslicht. Volgens horeca-ondernemer Harald Droste dé plek in Enschede om samen te komen voor lunch of diner. „Door de informele en robuuste sfeer is het een ontzettend dynamische plek.”

1 juli