Prijs van 1,2 miljoen euro voor Universiteit Twente

Enschedese koffiedief (50) mist trein die hem naar rechtbank moet brengen (en dat kan vervelende gevolgen hebben)

ENSCHEDE/ALMELO - Van den B. (50) heeft het voorzien op koffie in de zomer van 2020. In drie dagen tijd steelt hij bij de Jumbo aan de Noorderhagen in Enschede voor 300 euro aan koffie. Het geld gaat op aan drugs.

10 mei