Prijsplafond energie kost ‘vastecontracters’ geld

Het laatste potje waarop je een beroep kunt doen als alle andere geldschie­ters het laten afweten

Een bezoek aan de tandarts. Beslist geen luxe. Maar voor Enschedeërs in armoede is het dat wel. Tandartskosten zitten niet meer in het basispakket en ze zijn te hoog om zelf te betalen. Een fiets. Geen luxe product. Maar wel als je van een minimuminkomen moet rondkomen.

27 november