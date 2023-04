Problemen kraamzorg in Twente naar ‘toppunt’: hoogzwangere Samantha (29) kan geen hulp krijgen

spoedoverlegZe is bijna 31 weken zwanger en voelt haar dochtertje al dagelijks rommelen in haar buik. Maar kraamzorg voor na de bevalling is voor Samantha Weijer (29) uit Enschede niet te vinden. Ze is niet de enige: in heel Twente zijn grote moeilijkheden. „Onze problemen zitten op een toppunt.”