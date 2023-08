Proef Eet: veel nieuwkomers, maar bekende zaken haken af

Oud-Kamerlid Han ten Broeke stort zich op zoutwin­ning Haaksber­gen

Oud-Kamerlid Han ten Broeke (VVD) gaat zich bezighouden met de zoutwinning in zijn geboorteplaats Haaksbergen. Hij gaat de gemeenteraad van Haaksbergen begeleiden in de aanloop naar het besluit over de zoutboringen door Nobian. „Essentie is dat er weer vertrouwen komt”, zegt Ten Broeke.