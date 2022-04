Professor ‘Turbo Harry’ is té ondernemend voor de UT

Wok to Go Enschede stapt naar de rechter na verbod bezorgscoo­ters: ‘Ik ben afhanke­lijk van mijn scooters’

De Wok to Go aan de Korte Hengelosestraat in Enschede wordt onevenredig getroffen door de afsluiting van de binnenstad voor (bezorg)scooters, zegt de exploitante. De onderneemster stond gisteren voor de bestuursrechter in Zwolle om dit besluit aan te vechten. „Ik begrijp de maatregel wel, maar ik ben voor mijn bedrijfsvoering van afhankelijk van scooters”, zegt ze.

7 april