Project Diekman in Enschede vergt een lange adem

Voorzitter Marcel ter Horst had maar wat graag de leden van De Tubanters maandagavond in de algemene ledenvergadering verteld dat er forse stappen zijn gezet op het gebied van samenwerking tussen de vier clubs op Het Diekman. Maar in plaats daarvan kon Ter Horst alleen melden dat het proces een kwestie van lange adem is.

Het wachten voor de Diekmanclubs SC Enschede, PW, Zuid Eschmarke en De Tubanters is op een verklaring vanuit de gemeente over een mogelijke denkrichting voor Het Diekman. "Het klinkt een beetje vaag en dat is het om eerlijk te zijn ook", zegt Ter Horst. "We zijn al een tijd met elkaar in gesprek over de toekomst van de vier clubs op Het Diekman. Toen wij voor het eerst aanschoven in juni vorig jaar waren Sportclub Enschede en Zuid Eschmarke al best ver met een mogelijke fusie. Dat is nu even in de ijskast gezet."

Fusie

Het woord fusie hebben leden van De Tubanters gisteravond niet gehoord. Ondanks het feit dat een afvaardiging van de vier clubs in juni op bezoek is geweest op het fonkelnieuwe sportpark Jaspers bij FC Winterswijk, samen met sportwethouder Jurgen van Houdt en de onderzoekscommissie. In Winterswijk was de insteek van WVC, SKVW en vv Winterswijk om te kijken waartoe samenwerking kon leiden. Gaandeweg de besprekingen is daar een fusie uit geboren.

De vier clubs naar de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk sportpark met een gezamenlijke inkoop en verregaande vorm van samenwerking op talrijke gebieden. "Wij hebben de schwung er weer in zitten na een aantal lastige jaren. De aanwas bij de jeugd is prima, we hebben ruim 700 leden en hebben organisatorisch de boel op de rails staan. Maar als bestuur kijken we uiteraard ook naar de toekomst en hoe die eruit gaat zien is ook voor ons ongewis."

Quote De fusie van Sportclub Enschede en Zuid Eschmarke is nu even in de ijskast gezet Voorzitter Marcel ter Horst

Om een goed beeld te hebben bij de richting die de verenigingen op willen heeft procesbegeleider Marcel Poppink in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met alle besturen. Duidelijk is geworden dat het belang van samenwerking binnen elke vereniging voorop staat. Een nieuwe gezamenlijke accommodatie staat hierbij voor elke vereniging centraal. "In feite zal het ontbreken van een gezamenlijke accommodatie de meest duidelijke blokkade zijn voor de beoogde vergaande samenwerking", denkt Ter Horst.

Visie

Binnen de gemeente is in juni een opdracht gegeven voor een concreet plan met daarin de visie voor Het Diekman. In de visie is sportpark Het Diekman over zeven tot tien jaar de plek waar topsport, talentontwikkeling en breedtesport bij elkaar komen en diverse sporten worden aangeboden. De concretisering van deze visie, de toets op haalbaarheid en uitwerking in financieringsvoorstellen zal in de komende periode worden uitgevoerd, met als beoogde oplevertermijn januari 2018 .

"Wij zoeken als De Tubanters nadrukkelijk naar samenwerking en zijn daarbij voor een belangrijk deel ook afhankelijk van ontwikkelingen binnen de gemeente Enschede", zegt Ter Horst. "We zijn hoopvol over de uitkomsten van het genoemde onderzoek, al zorgt dat er op korte termijn voor dat een aantal ingezette acties stilligt. Eerder samengestelde werkgroepen zijn om die reden tot nader order on hold gezet. Het wachten is nu op de uitwerking en een voorstel van de gemeente."

Onlangs vierde de Tubanters nog haar 120-jarig bestaan. TV Enschede FM sprak erover met oud-voorzitter Bert Lambeck. Beluister dat item hieronder terug.