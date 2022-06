Punkband Get Jealous verhuisde van Twente naar Hamburg: een beetje heimwee, een heleboel optredens

Sinds april woont Otto (24) in een appartementje net buiten de binnenstad van Hamburg. Bandleden Marike Winkelmann (23) en Marek Schnieders (25) wonen op amper vijf minuten afstand. „Nog dichterbij dan toen we alle drie in Enschede woonden zelfs”, vertelt Otto. „Ik ben nog wel op zoek naar een baantje, want écht leven van de band kunnen we nog lang niet. Maar tot nu toe bevalt het ons hier goed. We worden als newcomers supergoed ontvangen.”