Pure Energie in Enschede bouwt megabatterij voor opslag zonnestroom: krachtig genoeg voor 350 huizen

Na aankomst in Oostenrijk bleek gekochte bouwval nog erger dan gedacht: ‘Het tuinhek brokkelde meteen af’

Ze hadden wel eens een wand behangen en een vloertje gelegd, maar dat was het dan ook. En horeca-ervaring? ‘Alleen aan de andere kant van de bar’. Toch verruilden Saskia en Raimond Lubbers hun comfortabele woning in Enschede voor een bouwval in Oostenrijk. Het doel: een vakantieverblijf in de bergen. Volgende week is dit avontuur te zien op televisie.