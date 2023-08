Pure Energie uit Enschede gaat klanten met zonnepanelen niet extra laten betalen: ‘Bij ons niet nodig’

Hengeloër Joseph Elio (20) bouwt zijn eigen fastfoodke­ten met halal kipsnacks: ‘Elk jaar vijf vestigin­gen erbij’

Hij is pas 20 jaar en de ambitie druipt eraf. Joseph Elio uit Hengelo bouwt aan zijn eigen fastfoodketen op franchisebasis: King Crispy Chicken (KCC). Twee vestigingen zijn er nu, in Enschede en Hengelo, maar het doel is ‘landelijke dekking’, zegt Elio.