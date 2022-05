PVV Overijssel schiet zichzelf in de voet met onhaalbare stikstofmotie

Behalve dat de motie onuitvoerbaar is omdat Duitse stikstof afvangen aan de grens onmogelijk is, is het een idee waarmee de PVV de Nederlandse boeren alleen maar verder in de ellende helpt. Tenminste, wanneer de PVV het principe ‘de vervuiler betaalt’ daadwerkelijk in praktijk wil brengen.

Volgens de PVV komt de helft van de stikstof die in de provincie neerdaalt uit Duitsland. Dat klopt al niet. Het aandeel Duitse stikstof verschilt per provincie en is in Overijssel inderdaad wat hoger dan elders in den lande, aangezien Duitsland dichtbij is. Maar het is in Overijssel ongeveer een derde van het totaal, rapporteerde TNO aan de Tweede Kamer.

Wanneer dat technisch mogelijk zou zijn, zou het inderdaad leuk zijn wanneer die stikstof per kerende post retour Duitsland gestuurd zou kunnen worden. Tot Duitsland op hetzelfde idee komt… Want wat de PVV-fractie vergeet, is dat er ook stikstof vanuit Nederland naar Duitsland waait. Sterker nog, er waait veel méér stikstof naar Duitsland, dan omgekeerd.

Wind uit het westen

Dat is enerzijds omdat de wind domweg vaak uit het westen komt. Zuidwestenwind is de dominante wind in Nederland, meldt Weerplaza. Maar daarnaast produceert Nederland per hectare ook nog eens meer stikstof. Het meeste van heel Europa. Nederland is netto exporteur van stikstof.

Het is niet moeilijk voor te stellen wat er zou gebeuren wanneer de buurlanden hun afgevangen stikstof naar Nederland zouden terugsturen. Het zou het definitieve einde van veel landbouwbedrijven betekenen. Het is daarom maar goed dat de PVV-motie vooral voor de Bühne is…

Volledig scherm Import en export van stikstof. © TNO, Factsheet emissies en depositie van stikstof in Nederland