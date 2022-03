Raad Enschede wil eerst spoeddebat over opvang vluchtelingen

Man komt op hoogte vast te zitten in vastgelo­pen hoogwerker in Enschede, brandweer schiet te hulp

ENSCHEDE - De brandweer is zaterdagmiddag te hulp geschoten bij man die vast zat in een hoogwerker in Enschede. De man kon geen kant meer op, terwijl hij op hoogte zat aan de Brouwerijstraat in Enschede. Inmiddels is hij weer beneden.

26 maart