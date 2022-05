Raad van Discipline schorst oud-advocaat van Gerard Sanderink: ‘Blij dat hij is ontmaskerd’

ENSCHEDE/AMSTERDAM - Advocaat Aldo Verbruggen is maandag door de Raad van Discipline Amsterdam voor vier maanden geschorst. Die schorsing is voorwaardelijk. Hij kreeg die straf voor zijn rol als advocaat-onderzoeker in het conflict tussen ondernemer Gerard Sanderink en diens ex-vriendin Brigitte van Egten.

De advocaat van Van Egten - Paul Tijam - toont zich opgelucht met de uitspraak, volgens hem een zeldzaamheid is in de Zuidasadvocatuur. „Deze uitspraak bevestigt dat Verbruggen zich als onafhankelijk onderzoeker een jaar lang heeft misdragen”, zegt Paul Tijam. „Mijn cliënte is blij dat hij nu ook door de Raad is ontmaskerd.”

Aan de schorsing van vier maanden is een proeftijd van twee jaar verbonden. Daardoor heeft de schorsing geen directe gevolgen voor de zaken die Verbruggen op dit moment behandelt. De advocaat staat onder meer oud-bestuurder van ABN Amro Gerrit Zalm bij in een witwasonderzoek tegen de bank.

Tik over de vingers

De zaak van maandag draait om een dubieus ‘onderzoeksrapport’ dat Sanderink liet opstellen door één van zijn voormalige advocaten, mr. Aldo Verbruggen. In dat rapport wordt de ex-vriendin van Van Egten fraudeur, dief, seksexploitant en zelfs souteneur genoemd. Bewijs bevat het rapport nauwelijks, wel heel veel insinuaties en aannames. Het is in eerdere rechtszaken door meerdere rechters van tafel geveegd.

Nu volgt dus ook een tik over de vingers van de Raad van Discipline voor de advocaat-onderzoeker die het rapport opstelde. In het oordeel stelt de Raad van Discipline dat Verbruggen zich ‘opportunistisch en misleidend’ opstelde tegenover Van Egten. „Dit rekent de raad verweerder ernstig aan”, valt in de uitspraak te lezen. De advocaat negeerde bovendien ‘welbewust’ het verbod om privégegevens van haar te gebruiken.

