‘Privécon­flict’ leidt tot gooien vuurwerk­bom in Glanerbrug

16 augustus GLANERBRUG - De aanslag met een vuurwerkbom op de woning van een Syrisch-orthodoxe priester in februari 2016 in Glanerbrug is niet gepleegd met een racistisch motief. Aanleiding was een meningsverschil in de privésfeer.