Ramon (42) uit Enschede worstelde met pornoverslaving: ‘Denk dat ik er wel 30.000 euro aan heb uitgegeven’

Rest van de steen­strips zijn nu ook weg: gevaar van vallende stenen in Enschedese winkel­straat geweken

Een paar uurtjes met z’n tweeën in een hoogwerker en het was gepiept. Het gevaar van vallende steenstrips aan de Langestraat is dinsdag rond het middaguur geweken. Alle ‘losse’ gevelstukken zijn verwijderd en Scotch & Soda, de kledingwinkel er pal onder, kan weer open.