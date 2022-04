Rapper NONCHELANGE wint Popprijs Overijssel

Zen in Twente opent deuren in Boekelo: ’Mediteren kun je leren, maar het is wel hard werken’

ENSCHEDE - Zen in Twente. Het initiatief van Martijn Vis, Marleen Laroy en Matthijs Noordzij heeft een nieuw onderkomen in de Boekelose Stoomblekerij. Afgelopen zaterdag was de feestelijke opening. Met meditatie uiteraard.

9 april