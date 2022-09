Rechtbank verklaart twee Twentse bedrijven failliet

Eetcafé Bij Flip sluit in binnenstad Enschede en verhuist naar Ariëns­plein

ENSCHEDE - De exploitanten van Bij Flip hebben hun eetcafé in de Langestraat in hartje Enschede met onmiddellijke ingang gesloten. Ze openen medio november een nieuwe horecazaak in het voormalige ziekenhuis aan het Ariënsplein.

5 september