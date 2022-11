Mariska schrijft roman rond drukken van Jodenster­ren in Joodse fabriek: ‘Ik hoop dat ze buiten Twente dit verhaal nu ook meekrijgen’

In haar roman Stof tot zwijgen heeft Mariska Tjoelker een lang onderbelicht gebleven Twents oorlogsverhaal ingebed in een liefdesverhaal. Jodensterren, die vervaardigd werden in een Joodse textielfabriek in Enschede. „Niets is zwart-wit.”

10:07