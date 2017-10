Relschoppers FC Twente-PSV moeten voor de rechter verschijnen

Voorzitter van de Military Boekelo tevreden over eerste dag

15:56 ENSCHEDE/BOEKELO - ,,We moeten wel iets harden werken nu om maatregelen te nemen tegen de blubber”, vertelt Robert Zandstra. Hij is voorzitter van de Military in Boekelo. Ondanks het slechte weer is hij tevreden over de eerste dag.