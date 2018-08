Repetitie als opmaat naar Grote FC Twente Degradatieshow

VIDEO Enschede ‘onvindbaar’ vanuit Haaksber­gen en Eibergen

13 augustus ENSCHEDE - Hoe rijd je vanaf de dorpskern van Haaksbergen of Eibergen naar Enschede? Wie de weg weet, hoeft er waarschijnlijk niet eens over na te denken. Zelfs niet als er wordt gekozen voor de route over de nieuwe N18. Andere weggebruikers kunnen er wat meer moeite mee hebben. Pas als de oprit naar de in mei geopende rijksweg op eigen houtje is gevonden, wordt de grootste stad van de omgeving zichtbaar op de bewegwijzeringsborden.