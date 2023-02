Rest van de dag helemaal geen bussen meer in Twente: alle bussen worden naar garages geroepen

Het busvervoer in Twente valt helemaal stil. Vervoerder Keolis roept al haar bussen deze middag terug naar de garage. Er is geen bezetting meer op de regiekamer, waardoor de veiligheid van de chauffeurs en reizigers niet meer kan worden gegarandeerd.

Het is het gevolg van de staking in het openbaar streekvervoer. Sinds vanmorgen reden er mondjesmaat nog wel bussen in Twente, maar Keolis grijpt nu zelf in. Er is door de staking onvoldoende bezetting in de regiekamer voor deze regio.

Leeg naar de stalling

De chauffeurs hebben via hun meldsysteem te horen gekregen dat ‘door onderbezetting alle bussen naar de stalling moeten’. „Dat betekent dat een ieder zijn of haar rit afmaakt tot een regulier station. En dan leeg naar de stalling gaat.”

De regiekamer informeert chauffeurs over de situatie op de weg, plotselinge omleidingen en wijzigingen van routes. Maar de chauffeurs staan ook permanent met die regiekamer in verbinding om problemen in de bus snel te kunnen melden. Bijvoorbeeld als ze last hebben van opstandige passagiers en hulp nodig hebben. In de regiekamer was door de staking vanmiddag nog maar één persoon aanwezig.

Van Keolis rijden er nu alleen nog rond Utrecht wat bussen. Ook de regiekamer voor Almere en omstreken is onderbezet door de staking; daar zijn de bussen ook naar de garage geroepen.

Te hoge werkdruk

De chauffeurs en machinisten van Blauwnet staken vandaag en vrijdag voor meer loon en betere rijtijden, zodat ze ruimte krijgen om tijdens een werkdag fatsoenlijk pauze te nemen. De werkdruk is veel te hoog, zeggen zij. Een deel van het Keolis Blauwnet personeel legt bovendien als extra actie ook donderdag het werk neer. Dat heeft echter alleen gevolgen voor het traject Enschede-Zwolle.

Keolis heeft het busvervoer in heel Twente. De actiebereidheid is groot. Er reden daardoor mondjesmaat bussen in de regio. Ook exploiteert deze maatschappij enkele treinverbindingen. De zogenaamde blauwnettrein stond al de hele dag stil. Zoals het er nu naar uitziet komt vandaag het busvervoer niet meer op gang.

Volgens de FNV staan er nog veel meer acties op stapel, zolang de werkgevers de chauffeurs niet tegemoet komen.