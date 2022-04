Rijksmuseum Twenthe komt met avondopenstelling voor jongeren: ‘Wil jij alles over NFT’s weten?’

MET VIDEO Platenza­ken zijn de huiskamers van dj’s en liefheb­bers: ‘Dj is een ambacht, dat leer je met platen, niet met knopjes drukken’

ENSCHEDE - De platenzaken Planet of Sound en Flaco Records deden zaterdag mee aan Record Store Day. Beide vierden het niet met bandjes of groot spektakel. Petrushka Morsink van Planet of Sound: „Onze zaak is klein. Juist vandaag een bandje laten spelen, zit de verkoop in de weg.”

13:02