Rijksmuseum Twenthe toont de verandering van het platteland: ‘De tijd van Lonneker Jan is voorbij’

Je kunt niet om hem heen. Toen niet, nu niet. Lonneker Jan, de beroemdste fokstier van Twente. Hij staat er, onontkoombaar. Naast het al even grote, opgezette overblijfsel van een van de eerste genetisch gemanipuleerde koeien ter wereld. „Dit komt wel binnen, hè”, zegt Josien Beltman in zaal 3 van Rijkmuseum Twenthe. De koe is een kunstwerk, Lonneker Jan niet. Maar beide getuigen van hetzelfde. „Als iets de Nederlandse landbouw typeert, dan is het wel de manier waarop we in de loop van de geschiedenis de koe steeds productiever zijn gaan maken.”