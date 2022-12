Roel Janssen schrijft boek over vier eeuwen financiële schandalen: ‘Het is spel, het is verslaving en het is hebzucht’

Welkom in de wereld van het grote geld. Waar op een miljoen meer of minder niet wordt gekeken. Waar wie genoeg heeft zelfs vervolging kan afkopen. Zoals de Twentse huisarts Louis Reijtenbagh vier jaar geleden nog deed in België. Hij tikte 89 miljoen euro af en voorkwam zo een rechtszaak. Zelfs openbaar aanklager Steven De Winter was in zijn nopjes. Iedereen werd er beter van, redeneerde hij. „De Belgische schatkist krijgt bijna 90 miljoen euro en de familie Reijtenbagh is verlost van verdere vervolging.”