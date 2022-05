Rolstoeltennisser Cor Kooij uit Enschede zoekt tegenstanders: ‘Goed voor je conditie en voor sociale contacten’

In 1989 ging het voor Cor Kooij op dramatische wijze mis. Hij hielp familie bij de verhuizing in een woonboerderij en duikelde van een zolder vier meter naar beneden. Gebroken wervels door de harde landing op de betonnen vloer leidden tot een incomplete dwarslaesie. Een jaar revalidatie bij ’t Roessingh volgde. Daar hielden de artsen hem vanaf het begin voor dat sport belangrijk is. Niet alleen in de eerste herstelperiode maar vooral ook daarna om in conditie te blijven en voor de sociale contacten.