Ronde van Overijssel klopt provincie in subsidiestrijd

Stichting Wielerronde van Overijssel is nog steeds in de race om het stempel ‘beeldbepalend evenement’ te krijgen. De bestuursrechter in Zwolle oordeelde dat de provincie Overijssel onterecht deze aanvraag had afgewezen. Hierdoor liep het wielerevenement 260.000 euro aan subsidie mis.

Het ging al verkeerd bij de start, oordeelde de bestuursrechter. De provincie Overijssel gebruikte volgens hem een onduidelijk aanvraagformulier. De provincie wees de aanvraag vervolgens af op de punten bereik en uitstraling, maar bleef vaag in de onderbouwing, oordeelde de rechtbank.

Zo zeggen de ambtenaren niet waarom het aantal van 60.000 bezoekers te laag is of waarom het wielerevenement de provincie niet goed op de kaart zet. Daarnaast vond de rechtbank het onredelijk om in detail de toekomstige media-aandacht te eisen.

Provincie aan zet

De provincie moet nu een nieuw besluit nemen en daarbij rekening houden met de kritiek van de bestuursrechter. Voorzitter Michiel Vincent van de Ronde van Overijssel is tevreden: „Wij hadden bij de afwijzing al het gevoel dat dit onterecht was. Ik ben blij dat wij gelijk hebben gekregen. De provincie is nu aan zet, onze deur staat altijd open.”

Het predicaat ‘beeldbepalend evenement’ geldt voor de periode 2020-2023 en daar is een subsidie van 260.000 euro mee gemoeid. Met het mislopen van de subsidie is het voortbestaan van de Overijsselse wielerkoers nog niet in gevaar, zei het stichtingsbestuur tijdens de zitting. Wel komen de activiteiten voor de jeugd en de breedtesport in gevaar.

Vanwege de coronamaatregelen was er in 2020 en 2021 geen Ronde van Overijssel. Nils Eekhoff (nu Team DSM) was in 2019 de laatste winnaar. De 68e editie van de Ronde van Overijssel wordt verreden op zaterdag 7 mei 2022 met start en finish in Rijssen.