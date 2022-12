Route Enschede Marathon aangepast: rondje van 42 kilometer

„Daar doen we alle marathonlopers een groot plezier mee”, zegt directeur Sandra Melief van Enschede Marathon. Volgens haar kreeg ze geregeld het verzoek om in plaats van twee bijna identieke rondjes er een ronde van te maken. Door daar nu gehoor aan te geven, keert de oudste marathon van Nederland terug naar de oorsprong. ook in 1947 liepen de deelnemers een rondje door Twente. Dit jaar maken ze onder meer een lus ten noorden van Lonneker en lopen ze zeven kilometer rondom Twekkelo. Met de nieuwe route krijgen de lopers meer ruimte, maar lopen deelnemers aan de hele en halve marathon elkaar ook niet meer in de weg, zoals vorig jaar.

Kop Boulevard

Er is meer nieuw aan de route: de start en finish zijn verplaatst naar de Boulevard zodat de lopers meer ruimte hebben. De start was tot nu toe op het Van Heekplein. De finish vorig jaar bij de Klanderij. Een bijkomend voordeel is dat er nu meer publiek langs de kant kan staan om de lopers aan te moedigen. Die verhuizing is ook wel nodig vanwege toekomstige werkzaamheden aan de Kop Boulevard. „Dat speelt dit jaar nog niet”, aldus Melief, “maar we hadden al langer de wens voor een nieuwe route. Daarom kiezen we ervoor om nu al een nieuw parcours neer te zetten dat ‘toekomstproof’ is.”