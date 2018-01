RTL7 strikt Enschedeër Bas Nijhuis als presentator van 'Arctic Challenge 2018'

Tienduizenden kilo's aan kerstbomen opgehaald in Twente

11 januari ENSCHEDE - Hans Annink haalt voor Twente Milieu kerstbomen op. Soms zitten er raadselachtige exemplaren bij, zoals eentje waarvan alle takken zijn afgeknipt. Ook proberen mensen van hun plastic kerstboom af te komen, door die tussen echte aan de straat te zetten. “Maar die nemen we echt niet mee”, zegt zijladerchauffeur Annink. Gisteren was er ook een exemplaar gewikkeld in krimpfolie. “Die moesten we er af halen”, verzucht Annink.