Run op meel bij Lonneker Molen: ‘Acht pakjes gist? Daar kun je 500 broden mee bakken!’

Acht pakjes gist, een paar kilo pannenkoekenmeel, tassen vol broodbakmix. Sinds in het nieuws is dat de oorlog in Oekraïne mogelijk ook schaarste van meel tot gevolg heeft en daarmee een stijging van de prijzen, is er een run op de ambachtelijke producten van de Lonneker Molen. Er is zoveel verkocht dat de molen de voorraad bijna niet aangevuld krijgt. Daarom geldt nu een maximum aan wat klanten kunnen meenemen. „Het is misschien cru, maar we moeten een grens stellen”, zegt Ans Purmer van de Lonneker Molen. Die grens verschilt overigens per product.