Russische militairen worden vanaf dak in Enschede afgeluisterd: ‘Het gebied ligt aan alle kanten onder vuur’

Directeur Museumfa­briek en Rijksmuse­um komt met verrassen­de mededeling: ‘Goudschat uit Hezingen blijft alsnog in Twente’

ENSCHEDE - De middeleeuwse goudschat die dit voorjaar werd ontdekt in Hezingen, blijft alsnog in Twente. Directeur Arnoud Odding van het Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek in Enschede heeft daarover afspraken gemaakt met de provincie Overijssel en het Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) in Leiden.

16 juni