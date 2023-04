Ruzie in drugspand kost Bashar het leven, maar de doodsoorzaak is longontsteking

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld in de aanloop van de tragische dood van Bashar zal nooit helemaal duidelijk worden. Maar dat G. mede de hand heeft gehad in het zware letsel dat de man opliep staat al heel lang niet ter discussie. Ook in de rechtbank vertelde G. andermaal dat hij ruzie had gehad met Bashar, zoals hij dat bij eerdere voorbereidende zittingen ook al had verteld.