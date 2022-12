S. (27) uit Enschede licht eenzame mannen via datingsites op en moet ruim 20 mille terugbetalen

ENSCHEDE/ALMELO - Zonder de hulp van Jerrell S. (27) uit Enschede was de oplichting van twee eenzame mannen via relatiewebsites nooit gelukt. Dat werd maandag duidelijk voor de rechtbank in Almelo. S. krijgt 100 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Ook moet hij de beide slachtoffers schadeloos stellen.