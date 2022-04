’s Werelds grootste studentenestafette viert 50ste verjaardag: ‘Elke keer dat die motorrijders de Sintelbaan oprijden, krijg ik kippenvel’

‘Afgelast’ valt er te lezen er op de poster van 2001 die in de bestuurskamer hangt. De boosdoener staat zelfs in getekende vorm afgebeeld: een koe representeert de gekkekoeienziekte die ervoor zorgde dat in 2001 het startschot niet klonk. Geen duizenden fanatieke en minder fanatieke lopers die in estafettevorm van Nijmegen, via de Achterhoek naar Enschede rennen om te strijden om de winst.