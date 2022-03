Saharazand teistert automobilisten: topdrukte en oranje spoelwater bij Enschedese wasstraat

Gevonden DNA-spoor na woningin­braak in Borculo leidt naar 32-jarige Enschedeër

BORCULO/ENSCHEDE - Een 32-jarige Enschedeër heeft maandag bekend dat hij in oktober 2021 heeft ingebroken in een woning in Borculo. Een DNA-spoor leidde de politie naar de man.

15 maart