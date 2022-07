Samen zingen met Oekraïense vluchtelingen: ‘Zo leer je de warmte van de taal kennen!’

Minister moet opnieuw kijken naar vrijgeven van vertrouwe­lij­ke stukken over vuurwerk­ramp

ENSCHEDE - Een overwinning voor de Enschedese oud-directeur van S.E. Fireworks. Minister Dilan Yesilgöz (Veiligheid en Justitie) moet een nieuw besluit nemen over de vraag of 24 dozen met archiefstukken over de vuurwerkramp alsnog openbaar moeten worden gemaakt. Het ministerie weigerde dat tot op heden.

