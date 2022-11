Samenwerking Enschedese clubs Victoria, Aramea en Suryoye komt niet rond: ‘Vertrouwensbreuk, doorstart lukt niet’

Met video Pareltjes voor een prikkie? Schatzoe­ken tijdens de populaire Vintage Kilo Sale in Enschede

ENSCHEDE - Een tijdloze Levi’s jeans, een klassieke Burberry trenchcoat of toch liever een sportieve Nike sweater? De Vintage Kilo Sale die dit weekend wordt gehouden in de Grote Kerk blijkt een publiekstrekker. „Alles is vintage, behalve m’n ondergoed.”

