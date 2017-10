Sander Westerveld in het doel bij jubileumduel De Tubanters in Enschede

Landelijke Color Award voor Enschedese styliste Nicole van der Linden

10:11 HENGELO/HOOFDDORP - Nicole van der Linden van Assink Pure Identity in Hengelo heeft de landelijke Redken Color Award in de wacht gesleept. De Enschedese masterstyliste mocht de prestigieuze hoofdprijs dinsdagavond bij het hoofdkantoor van L’Oreal in Hoofddorp in ontvangst nemen.