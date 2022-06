Sanderink, Van Rijbroek en Van Egten moeten alle drie ophouden met elkaar zwart te maken

Bewoners uiten onvrede over renovatie huurwonin­gen Bentelo­brink: ‘Het is waardeloos geregeld’

ENSCHEDE - Een (ingetogen) oploop van bewoners woensdagavond aan de Bentelobrink in Enschede: tientallen huurders protesteerden daar tegen het groot onderhoud dat de komende tijd plaatsvindt in en aan de woningen. „Deze renovatie is een organisatorische chaos.”

