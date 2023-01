Sandra en Chantal van ‘Heel Bijzonder’ smeren elke dag 250 broodjes voor basisschool Willem Wilmink

Slimmer en weerbaar­der maken, daar is de Konot al 25 jaar volop mee bezig op Twentse basisscho­len

OLDENZAAL - De katholieke kerken mogen dan wel in een hoog tempo leegstromen, de Stichting Katholiek Onderwijs Noordoost-Twente is na 25 jaar vitaler dan ooit. Grootste meerwaarde van deze koepelorganisatie? „Zonder de Konot had een kleine school als ’n Baoken in Agelo al lang niet meer bestaan.”

