Sanet (52) was er op slag verliefd op en kocht Sprakel in ’t Bos: ‘Het theehuis zal altijd blijven zoals het is’

Ineens stond vorig jaar een klein juweeltje te koop: theehuis Sprakel in ’t Bos. De eigenaresse, Ina van Doorn, had het tien jaar lang met veel liefde gerund maar toen ze onverwacht overleed, was de toekomst van het knusse huisje ineens ongewis. Het bord ging in de tuin en er was van alles mogelijk, liet de makelaar weten. Tot grote schrik van veel vaste klanten, maar ook van andere Enschedeërs die het pandje kennen. Een idyllisch plekje, doodzonde om daar een woning van te maken - of erger.