Scheidsrechtersvereniging Enschede bestaat 100 jaar: ‘Onderlinge acceptatie was vroeger groter’

De tachtiger Jan Brinkhuis kijkt vol bewondering naar de tiener Roderick Klaver. „In mijn tijd mocht je pas op je 18e fluiten van de bond, omdat er in de reglementen stond dat je als scheidsrechter enige levenservaring moest hebben. Die regel is later geschrapt, gelukkig maar”, zegt Brinkhuis. „Ik denk ook dat je het juist andersom moet zien”, vult Roderick aan. „Op het veld leer je dingen, die in de normale maatschappij weer van pas komen.” Door de aanpassing in het wetboek van de arbiters, is Roderick al twee jaar leidsman. Bij de onder 19 in de eerste klasse, en de onder 17 en 15 in de derde divisie.