Schooldirecteur Harmjan Vedder nieuwe ChristenUnie-wethouder in Enschede

ENSCHEDE - Harmjan Vedder wordt de nieuwe wethouder in Enschede. De selectiecommissie van de ChristenUnie ziet in hem een geschikte opvolger van Jurgen van Houdt die burgemeester wordt in Rijssen-Holten.

De 35-jarige Vedder heeft ruime politiek-bestuurlijke ervaring en een mooi landelijk netwerk, zo meent de ChristenUnie. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond hij op de derde plaats van de kandidatenlijst en kwam net niet in de gemeenteraad. Hij vertegenwoordigt wel de fractie van de ChristenUnie in enkele commissievergaderingen.

Adviseur van minister Slob

Vedder werd in 2017 bij toeval politiek adviseur van minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in Den Haag. Dat werkt deed hij tot 2021. Toen Slob stopte, stopte ook zijn werk. Dat was voor hem het moment om naar Enschede te verhuizen. „Mijn vrouw is geboren en getogen in Enschede en had al aangegeven ooit wel weer terug te willen. Dit was het moment.”

‘Gemoedelijke stad’

Inmiddels woont het gezin met drie kinderen twee jaar in Enschede. „Het is een prachtige plek om met een jong gezin te wonen. Ik kom uit Spakenburg en dat is gemoedelijk. Enschede heeft diezelfde gemoedelijkheid. En tegelijkertijd heeft het het bruisende van de stad.”

Vedder is sinds twee jaar directeur van twee scholen, de Fakkel in Almelo en de Reflector in Hengelo. Daar heeft hij donderdag verteld dat hij vertrekt. In zijn nieuwe functie als wethouder wordt hij onder meer verantwoordelijk voor onder meer jeugd en gezin, onderwijshuisvesting en kansengelijkheid. „In deze verantwoordelijkheid kan ik het verschil maken in het leven van jonge mensen.”

Samen met Meijer

De selectiecommissie van de ChristenUnie looft de combinatie van inhoud, open houding, humor en gedrevenheid. Dat samen maakt hem volgens gemeenteraadslid Henri de Roode tot de juiste persoon voor de wethouderspost.

„Met de voordracht van Harmjan kiest de ChristenUnie voor borging van bestuurlijke continuïteit in het college. Tegelijkertijd kiest de ChristenUnie voor scherpte in het debat in de gemeenteraad met een duidelijk ChristenUnie-profiel door politiek leider en fractievoorzitter Hadassa Meijer.” Meijer gaf eerder aan ook zelf de positie van wethouder te ambiëren. De Roode is er echter van overtuigd dat beiden vanuit hun eigen rol en profiel de missie van ChristenUnie Enschede uitdragen.

De gemeenteraad beslist op 3 april over zijn benoeming. Vedder vermoedt dat hij de volgende dag al kan beginnen.