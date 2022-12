Schuldenlast failliete Enschedese ‘zonnepanelenboer’ nu al 1,5 miljoen

Pelé stapt in Enschede uit de trein en scoort in ’t Diekman 3x keer in 78 minuten

ENSCHEDE - Eén keer was Pelé tijdens zijn actieve carrière in Twente te bewonderen en daarbij gaf hij direct zijn visitekaartje af. Als 18-jarige scoorde hij in het Diekman Stadion op 14 juni 1959 drie keer in een oefenwedstrijd tegen Sportclub Enschede, met de Nederlandse grootheid Abe Lenstra in de gelederen.

