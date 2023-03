Scooterrijder botst tegen auto in Enschede en raakt gewond

Kersvers wereldre­cord­houd­ster Femke Bol naar FBK Games in Hengelo

Femke Bol is op zondag 4 juni één van de publiekstrekkers bij de 42ste editie van de FBK Games in Hengelo. De 23-jarige atlete, die sinds 2021 de wereld verovert met zeer aansprekende prestaties, komt uit op de 400 meter. Dit is dezelfde afstand waarmee ze vorig weekeinde het stokoude wereldrecord op de indoorbaan uit 1982 verpulverde.